Иванович – о чемпионстве «Зенита»: Надеюсь, у этой команды большое будущее

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре чемпионата России.

Напомним, одолев «быков», команда Сергея Семака досрочно выиграла золотые медали.

«У нас в команде очень классная атмосфера! Повторить чемпионство иначе было бы невозможно! Пусть молодые привыкают тоже. Надеюсь, у этой команды большое будущее», – цитирует защитника «Матч ТВ».

Добавим, что «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз за свою историю и сравнялся по этому показателю с московским ЦСКА.