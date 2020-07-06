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06 июля 09:39
автор: Артур Гичунцев

Иванович – о чемпионстве «Зенита»: Надеюсь, у этой команды большое будущее

Питерский клуб выиграл РПЛ второй год кряду.

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре чемпионата России.

Напомним, одолев «быков», команда Сергея Семака досрочно выиграла золотые медали.

«У нас в команде очень классная атмосфера! Повторить чемпионство иначе было бы невозможно! Пусть молодые привыкают тоже. Надеюсь, у этой команды большое будущее», – цитирует защитника «Матч ТВ».

Добавим, что «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз за свою историю и сравнялся по этому показателю с московским ЦСКА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Иванович – о чемпионстве «Зенита»: Надеюсь, у этой команды большое будущее
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