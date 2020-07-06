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06 июля 23:31
автор: Виктор Шарафудинов

«Вердер» вновь сыграл вничью с «Хайденхаймом», но все равно сохранил место в бундеслиге

Бременский клуб в прошлом четыре раза становился чемпионом Германии.

Ответная встреча плей-офф за место в первой немецкой бундеслиге «Хайденхайм» – «Вердер» завершилась со счетом 2:2.

Поскольку в первой встрече в Бремене 2 июля был зафиксирован результат 0:0, четырехкратный чемпион Германии «Вердер» сохранил место в элитном дивизионе на сезон-2020/21 благодаря преимуществу за счет голов, забитых на чужом поле.

На третьей минуте защитник «Хайденхайма» Норман Тойеркауф срезал мяч в свои ворота в попытке прервать прострел Джошуа Сарджента на Милота Рашицу.

На 85-й хозяева отыгрались. Сильный удар Тобиаса Мора с 20 метров пришелся в штангу в левую штангу, но Тим Кляйндинст, оказавшись перед пустыми воротами, добил мяч в сетку в одно касание.

В компенсированное время на четвертой добавленной минуте точный удар Людвига Аугустинссона окончательно обезопасил место «Вердера» в бундеслиге. Швед забил в пустые ворота после передачи Фина Бартельса, и бременская команда повела 2:1.

В оставшиеся время «Хайденхайм» успел отыграться во второй раз, и на восьмой добавленной минуте Кляйндинст реализовал пенальти, который заработал Мор. Но как только «Вердер» начал с центра поля, сразу же прозвучал финальный свисток.

«Хайденхайм», никогда не выступавший в бундеслиге, в нынешнем сезоне занял третье место во втором дивизионе.

«Вердер» финишировал на 16-м месте в чемпионате Германии, в последнем туре опередив «Фортуну» из Дюссельдорфа.

источник: «Советский спорт»
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