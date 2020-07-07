Владимир Обухов: Цели обратить на себя внимание «Спартака» у меня нет

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов оценил вероятность возвращения в московский «Спартак».

«Есть ли иллюзии, что в 28 лет еще позовут назад в «Спартак»? Вы так говорите, будто 28 лет — это уже ветеранский возраст, – отметил Обухов в интервью «Известиям». – Сейчас футболисты профессионально относятся к своему здоровью и физическому состоянию. Поэтому даже в 33-34 года находятся в очень хорошей форме. Но у меня свои задачи. Я уже неоднократно говорил: хочу попасть в сборную. Буду все для этого делать. А конкретной цели обратить на себя внимание «Спартака» у меня нет».

В 26 туре «Тамбов» обыграл на выезде «Спартак» со счетом 3:2, а Обухов стал автором победного мяча, реализовав пенальти на 82-й минуте. Всего на счету Владимира семь голов и две результативные передачи в 20 матчах РПЛ нынешнего сезона.

Обухов с 2008 по 2016 годы выступал за «Спартак-2», но за главную команду московского клуба ему удалось провести лишь пять матчей.