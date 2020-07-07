Вратари «Локомотива» поддержали 16-летнего футболиста, в которого ударила молния (видео)

Вратари московского «Локомотива» Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку 16-летнему голкиперу клуба «Знамя Труда» Ивану Заборовскому, в которого на тренировке попала молния.

Видеообращение было опубликовано в официальном твиттере железнодорожников.

«Ваня, мы все видели это ужасное видео, мы все очень переживаем», – сказал Гилерме

«Мы следим за новостями, желаем скорейшего выздоровления», – добавил Коченков.

«Ваня, у тебя крепкий молодой организм. Мы верим, что ты скоро поправишься и снова выйдешь на футбольное поле. Удачи тебе и крепкого здоровья», – отметил Медведев.

Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку 16-летнему вратарю клуба «Знамя Труда» Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.



Здоровья, Ваня! 🙏🏻 pic.twitter.com/JAr3xedYia — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 7, 2020

В воскресенье 5 июля стало известно, что во время тренировки подмосковной команды «Знамя Труда» в 16-летнего Заборовского ударила молния. СМИ сообщали, что юный футболист находится в искусственной коме.