Ближайший матч «Динамо-Брест» перенесен из-за коронавируса

Официальный сайт футбольного клуба «Динамо-Брест» объявил о переносе матча 17-го тура чемпионата Белоруссии против «Слуцка».

Игра состоится на 10 июля, как было запланировано изначально, а 12 августа. Причина – заражение коронавирусом у нескольких игроков «Динамо».

«В команде есть заболевшие, – сказано в сообщении пресс-службы брестского клуба. – Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине. Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем пристально следят медики. Фамилии и имена мы не называем из уважения к личному пространству футболистов. Сейчас перед клубом стоит задача, как можно скорее выйти из сложившейся ситуации. Мы желаем ребятам скорейшего выздоровления! А также призываем СМИ не вводить общественность в заблуждение. В это непростое время команде нужна поддержка и понимание».

После 16 туров «Динамо-Брест» занимает пятое место в белорусской высшей лиге, набрав 26 очков.