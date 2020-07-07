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07 июля 22:15

Массимо Каррера: Никто из «Спартака» не связывался со мной

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера категорически отверг появившуюся информацию о своем возможном возвращении в «Спартак».

- Это просто чьи-то фантазии. У меня есть контракт с AEKом на следующий год. И я хочу, чтобы меня уважали. У меня есть сложности, касающиеся предстоящих матчей, на которых я сосредоточен. Никто из российской команды не связывался со мной, - приводит слова Карреры Gazzetta.gr.

Напомним, что Каррера тренировал московский клуб с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под руководством итальянского специалиста красно-белые выиграли чемпионат России в 2017 году.

На текущий момент Каррера возглавляет греческий АЕК, который под руководством итальянца после 32 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.

источник: Gazzetta.gr
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