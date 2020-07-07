«Валенсия» в концовке матча вырвала победу у «Вальядолида»

Встреча прошла на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Макси Гомес (30-я минута) и Ли Кан Ин (89), у гостей отличился Виктор Гарсия (47).

Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 82-й минуте встречи

После этой игры «Валенсия» набрала 50очков и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице примеры, «Вальядолид» с 39 очками расположился на 13-м месте.

В следующем туре «Валенсия» в гостях сыграет против «Леганеса», а «Вальядолид» дома встретится с «Барселоной».