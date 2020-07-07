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07 июля 23:26

Игорь Шалимов: Мы не выиграли у «Тамбова» на классе, вырвали победу, заработали ее

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча с «Тамбовом» (2:1).

- Основное, зачем мы ехали в Нижний Новгород, и мы этого добились - мы победили. Увозим тяжелейшие три очка. Больше пока сказать нечего. Где-то мы владели преимуществом, где-то соперники. Игра была примерно равная, тем и дорога эта победа. Мы не выиграли на классе, вырвали победу, заработали ее, - приводит слова Шалимова пресс-служба грозненского клуба.

Добавим, что после этой игры «Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» с 28 очками опустился на 14-ю строчку.

В следующем туре грозненский клуб на своем поле сыграет против «Зенита», а тамбовская команда на выезде встретится с «Арсеналом».

источник: ФК «Ахмат»
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