Игорь Шалимов: Мы не выиграли у «Тамбова» на классе, вырвали победу, заработали ее

- Основное, зачем мы ехали в Нижний Новгород, и мы этого добились - мы победили. Увозим тяжелейшие три очка. Больше пока сказать нечего. Где-то мы владели преимуществом, где-то соперники. Игра была примерно равная, тем и дорога эта победа. Мы не выиграли на классе, вырвали победу, заработали ее, - приводит слова Шалимова пресс-служба грозненского клуба.

Добавим, что после этой игры «Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» с 28 очками опустился на 14-ю строчку.

В следующем туре грозненский клуб на своем поле сыграет против «Зенита», а тамбовская команда на выезде встретится с «Арсеналом».