Стефано Пиоли: «Милан» наконец-то стал командой, а о будущем я не думаю

Вчера в 31-м туре чемпионата Италии «Милан» победил «Ювентус» со счетом 4:2, уступая 0:2 за полчаса до конца встречи.

После игры главному тренеру красно-черных Стефано Пиоли пришлось отвечать на вопросы о своем будущем в клубе, поскольку итальянская пресса утверждает, что «Милан» уже согласовал контракт с немцем Ральфом Рагником, ранее тренировавшим «РБ Лейпциг»

«Я совершенно не думаю о том, что будет 3 августа, – заявил Пиоли в интервью DAZN. – Я всегда сосредоточен на подготовке к следующей игре и на работе с футболистами «Милана», которая доставляет мне огромное удовольствие.

Мы наконец-то стали командой. Теперь мы понимаем друг друга, знаем свои сильные и слабые стороны. Я здесь очень счастлив, и надеюсь, что мы успешно завершим сезон. Я не знаю, что принесет будущее. Я сосредоточен на текущем моменте».

На данный момент «Милан» занимает пятое место, набрав 49 очков, но «Рома» и «Наполи», которые находятся рядом, свои матчи 31-го тура еще не провели.