Константин Кучаев: Борьба за распределение мест в еврокубках обострилась

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о подготовке выездному матчу 27-го тура чемпионата России против «Оренбурга».
«Борьба за распределение мест в еврокубках обострилась, и нам необходимы три очка в Оренбурге – отметил Кучаев в интервью для пресс-службы армейцев. – Готовились к этой игре, как к любой другой, не обращая внимания на неопределенность «Оренбурга» с составом. Думаю, подготовились неплохо».
Сегодня сыграем заключительный матч в сезоне за пределами Москвы— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 8, 2020
⚽ #ОренбургЦСКА
🏆 #РПЛ
⏲ 18:00 мск
🏟 Газовик (Оренбург)
📺 Матч Премьер pic.twitter.com/fR80JgbwDE
Матч «Оренбург» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени.