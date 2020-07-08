Константин Кучаев: Борьба за распределение мест в еврокубках обострилась

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о подготовке выездному матчу 27-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

«Борьба за распределение мест в еврокубках обострилась, и нам необходимы три очка в Оренбурге – отметил Кучаев в интервью для пресс-службы армейцев. – Готовились к этой игре, как к любой другой, не обращая внимания на неопределенность «Оренбурга» с составом. Думаю, подготовились неплохо».

Сегодня сыграем заключительный матч в сезоне за пределами Москвы



⚽ #ОренбургЦСКА

🏆 #РПЛ

⏲ 18:00 мск

🏟 Газовик (Оренбург)

📺 Матч Премьер pic.twitter.com/fR80JgbwDE — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 8, 2020

Матч «Оренбург» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени.