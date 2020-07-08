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08 июля 12:46
автор: Виктор Шарафудинов

Константин Кучаев: Борьба за распределение мест в еврокубках обострилась

За четыре тура до конца чемпионата у «Ростова» и ЦСКА равное количество очков.

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о подготовке выездному матчу 27-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

«Борьба за распределение мест в еврокубках обострилась, и нам необходимы три очка в Оренбурге – отметил Кучаев в интервью для пресс-службы армейцев. – Готовились к этой игре, как к любой другой, не обращая внимания на неопределенность «Оренбурга» с составом. Думаю, подготовились неплохо».

Матч «Оренбург» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени.

За четыре тура до конца чемпионата армейцы занимают пятое место, набрав 43 очка. У «Ростова» столько же, но команда Валерия Карпина опережает ЦСКА по личным встречам.

От занимающего третью строчку «Краснодара» и «Ростов», и ЦСКА отстают на два очка.

В нынешнем сезоне Кучаев сыграл в РПЛ 22 матча, отметившись одной результативной передачей.

источник: ПФК ЦСКА
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