Вадим Евсеев: Профессиональные качества Газизова общеизвестны

«Рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И прежде всего желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Все, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть», - написал Евсеев в своем инстаграме.

В минувший вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном. Накануне владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что на должность генерального директора красно-белых назначен Шамиль Газизов.

Добавим, что после 27 туров чемпионата России «Спартак» набрал 33 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.