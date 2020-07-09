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09 июля 10:57

Вадим Евсеев: Профессиональные качества Газизова общеизвестны

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал переход генерального директора команды Шамиля Газизова в «Спартак».

«Рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И прежде всего желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Все, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть», - написал Евсеев в своем инстаграме.

В минувший вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном. Накануне владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что на должность генерального директора красно-белых назначен Шамиль Газизов.

Добавим, что после 27 туров чемпионата России «Спартак» набрал 33 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

источник: Instagram
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