Герман Ткаченко: У Смолова есть предложение от одного русского топ-клуба, но «Сельта» – приоритет

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о перспективах своего клиента Федора Смолова продолжить карьеру в «Сельте» после завершения срока аренды, которая рассчитана до завершения нынешнего сезона.

«Смолов в «Сельте» играет дисциплинированно, помогая команде, много прессингует, – рассказал Ткаченко в интервью YouTube-каналу «Вадим Лукомский». – Может быть, хотелось бы больше остроты. «Сельта» при его участии спаслась практически. Они сделали предложение о выкупе. Вот сейчас ему нужно принять это решение.

Он в целом хочет остаться. Сейчас у него непростое решение. Два года хорошего контракта в Москве… У нас есть предложение от одного русского топ-клуба, от турецкого топ-клуба, есть маленькие сигналы от испанских клубов. Нет, предложение не от «Спартака». Понятно, что «Сельта» – приоритет.

Про цену вроде бы клубы договорились. Но вопрос рассрочки платежей еще острый».

30-летний Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды с конца января. В 14 матчах Федор забил два гола, поразив ворота «Реала» и «Барселоны». У клуба из Виго есть право приобрести российского нападающего у московского «Локомотива» после завершения нынешнего сезона.