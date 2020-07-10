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10 июля 18:54
автор: Виктор Шарафудинов

CAS постановил вернуть ПАОКу 7 очков. Клуб из Салоник обошел АЕК Карреры в борьбе за Лигу чемпионов

Дисциплинарный орган греческой суперлиги ранее наказал прошлогоднего чемпиона за нарушение регламента.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте опубликовал решение о справедливости наказания клуба ПАОК.

CAS аннулировал решение греческой суперлиги наказать ПАОК штрафом в семь очков. Штраф был вынесен после того, как в декабре прошлого года «Олимпиакос» обвинил владельца и президента ПАОКа Ивана Саввиди в том, что один из членов семьи российского бизнесмена является совладельцем «Ксанти». По регламенту греческой суперлиги два клуба не могут принадлежать одному и тому же лицу или компании.

ПАОК подал апелляцию в CAS, а «Ксанти» – нет. «Олимпиакос», в свою очередь, добивался в Спортивном арбитражном суде более сурового наказания для конкурента.

Но хотя CAS и постановил вернуть ПАОКу семь очков, окончательное решение должен принять апелляционный комитет Федерации футбола Греции после повторного рассмотрения дела.

После возвращения семи очков ПАОК поднялся на второе место в чемпионате Греции. У клуба Саввиди 68 очков, а у афинского АЕКА, где работает бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, – 65.

До завершения турнира осталось три тура. «Олимпиакос» досрочно завоевал чемпионский титул, а второе место дает право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

источник: Спортивный арбитражный суд (CAS)
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