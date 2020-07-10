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10 июля 23:59
автор: Виктор Шарафудинов

Леонид Слуцкий: Мои кадровые решения в сборной были не самые лучшие, я это допускаю

Бывший тренер национальной команды прокомментировал провал на Евро-2016.

Леонид Слуцкий, в данный момент тренирующий «Рубин», поделился воспоминаниями о работе в сборной России.

Летом 2015 года РФС принял решение уволить Фабио Капелло, и преемником итальянца был назначен Слуцкий, который в период работы с национальной командой оставался главным тренером ЦСКА. Леонид Викторович вывел сборную в финальный турнир чемпионата Европы, добившись побед в квалификации над Швецией, Лихтенштейном, Молдавией и Черногорией, но на турнире во Франции российская команда провалилась.

«Меня очень удивляли бурные реакции на текущие неудачи, – рассказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». – Например, когда мы проиграли сборной Франции. Я был очень удивлен, потому что мы провели неплохой матч и играли против одного из фаворитов. Я привык к тому, что контрольный матч – это подготовка к основным играм. Я был несколько не готов к таким эмоциям и оценкам со стороны прессы, которые последовали.

Сложно говорить о проблемах, которые были тогда. Были игроки, которые добыли путевку на Евро-2016, а потом вылетела основная тройка футболистов. Дзагоев и Денисов получили травмы, а Рома Широков был уже не в том состоянии, что раньше. Когда теряешь целую группу ключевых игроков, ты вынужден менять игроков. Это сложно сделать в условиях жесткого форс-мажора, потому что это все происходило перед стартом Евро. Кадровые решения были не самые лучшие, я это допускаю. Но те решения я принимал, исходя из той ситуации, которая сложилась на тот момент, и игроков, которые имелись в моем распоряжении. Считаю, что на все были объективные причины».

На Евро-2016 сборная России стартовала с ничьей с командой Англии (1:1), но затем уступила Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3), заняв последнее место в своей группе. После французского чемпионата Европы Слуцкий покинул сборную России.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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Леонид Слуцкий: Мои кадровые решения в сборной были не самые лучшие, я это допускаю
Бывший тренер национальной команды прокомментировал провал на Евро-2016.
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