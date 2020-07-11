Евгений Луценко: Когда в команде все хорошо, можно подумать и о личных амбициях

- Когда в команде все хорошо, можно подумать и о личных амбициях. Стремимся как можно выше, но в данной ситуации нужно довольствоваться тем, что есть. Вылезли из передряги… - рассказал Луценко в эфире «Матч Премьер».

После этой игры «Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче тульская команда на выезде сыграет против «Урала».

Добавим, что на счету Луценко, который забивает в шестом матче кряду, стало 15 мячей в 26 встречах чемпионата России. В списке бомбардиров чемпионата 33-летний форвард уступает лишь нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, в активе которого 16 голов.