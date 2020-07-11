Сергей Первушин: Пропускаем обидные голы, которые совершенно не вытекают из логики игры

- Команда сегодня играла, владела инициативой. К победе, наверное, мы были ближе. Опять пропускаем гол с пенальти. Был или не был, не знаю, не смотрел, но тем не менее, последние матчи начинаем с пенальти в наши ворота. Ребята не опускают рук, продолжают бороться, но, к сожалению, пропускаем обидные голы, которые совершенно не вытекают из логики игры. Считаю, что сегодня мы переиграли команду соперника и должны были одержать победу, - рассказал Первушин на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что после 28 туров чемпионата России «Тамбов» набрал 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре тамбовский клуб на своем поле встретится с «Сочи».