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13 июля 09:07
автор: Юрий Нечаев

Стефано Пиоли: Ничья «Наполи» и «Милана» стала заслуженным результатом

Беспроигрышная серия красно-черных составляет шесть матчей.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (2:2).

«Было сложно. У нас была трудная серия игр с лучшими командами Серии А, но мы доказали, что соответствуем задаче. Когда добиваешься хороших результатов в матчах с такими соперниками, это вселяет уверенность. Мы открыли счет, затем сумели отыграться, так что одно очко – заслуженный результат», — цитирует специалиста Football Italia.

После 32 сыгранных туров «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Неаполитанцы расположились на одну строчку выше (52).

Свои следующие матчи обе команды проведут 15 июля. «Наполи» встретится в гостях с «Болоньей», а «Милан» на своем поле примет «Парму».

источник: Football Italia
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Стефано Пиоли: Ничья «Наполи» и «Милана» стала заслуженным результатом
Беспроигрышная серия красно-черных составляет шесть матчей.
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