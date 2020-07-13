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13 июля 10:28
автор: Юрий Нечаев

Жосеп Бартомеу: Рано или поздно Хави возглавит «Барсу», но сейчас клуб не ищет главного тренера

Каталонцы продолжают борьбу с «Реалом» за победу в чемпионате Испании.

Руководитель «Барселоны» Жосеп Бартомеу сообщил, что в настоящий момент клуб не думает о смене главного тренера.

«Рано или поздно Хави станет наставником «Барселоны». Но в настоящий момент наш клуб не занимается поиском нового тренера. Пока мы связываем свое будущее с Кике Сетьеном», - цитирует функционера Goal.

Сетьен возглавил сине-гранатовых в январе 2020 года. Под его руководством команда провела 21 матч, в которых одержала 14 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела три поражения.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает вторую позицию. Команда набрала 79 очков и на одно очко отстает от лидирующего «Реала». При этом каталонцы провели на один матч больше.

17 июля «Барса» на своем поле примет «Осасуну».

источник: Goal.com
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