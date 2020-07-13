Президент Примеры недоволен решением CAS отменить дисквалификацию «Манчестер Сити»

Руководитель испанской Примеры Хавьер Тебас раскритиковал Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) после решения об отмене дисквалификации «Манчестер Сити».

«Нам нужно пересмотреть, является ли CAS подходящим органом для обжалования институциональных решений в футболе. Швейцария – страна с богатой истории арбитража, а CAS не соответствует ее стандартам», — цитирует Тебаса Sky Sports.

Напомним, зимой УЕФА наказала «Манчестер Сити» за нарушение финансового fair play. Клуб был отстранен от участия в еврокубках на два года и на него был наложен штраф в размере 30 млн. евро.

Сегодня CAS частично удовлетворил апелляцию «горожан», разрешив им играть в Лиге чемпионов и снизив размер штрафа до 10 млн. евро.