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13 июля 18:06

Турбин рассудит «Локомотив» и ЦСКА

Бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным назначена на встречу 29-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА.

Стали известны арбитры, назначенные на матчи 29-го тура российской премьер-лиги.

15 июля (среда)

«Крылья Советов» (Самара) - «Краснодар» (Краснодар): судья - Владимир Москалев; VAR - Алексей Еськов.

«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула): судья - Николай Волошин; VAR - Кирилл Левников.

«Спартак» (Москва) - «Ахмат» (Грозный): судья - Алексей Сухой; VAR - Владислав Безбородов.

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Оренбург» (Оренбург): судья - Виталий Мешков; VAR - Алексей Матюнин.

16 июля (четверг)

«Рубин» (Казань) - «Ростов» (Ростов-на-Дону): судья - Василий Казарцев; VAR - Сергей Карасев.

«Уфа» (Уфа) - «Динамо» (Москва): судья - Павел Кукуян; VAR - Михаил Вилков.

«Тамбов» (Тамбов) - «Сочи» (Сочи): судья - Станислав Васильев; VAR - Сергей Лапочкин.

«Локомотив» (Москва) – ЦСКА (Москва): судья - Евгений Турбин; VAR - Сергей Иванов.

источник: РФС
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Турбин рассудит «Локомотив» и ЦСКА
Бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным назначена на встречу 29-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА.
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