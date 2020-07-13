Турбин рассудит «Локомотив» и ЦСКА

Стали известны арбитры, назначенные на матчи 29-го тура российской премьер-лиги.
15 июля (среда)
«Крылья Советов» (Самара) - «Краснодар» (Краснодар): судья - Владимир Москалев; VAR - Алексей Еськов.
«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула): судья - Николай Волошин; VAR - Кирилл Левников.
«Спартак» (Москва) - «Ахмат» (Грозный): судья - Алексей Сухой; VAR - Владислав Безбородов.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Оренбург» (Оренбург): судья - Виталий Мешков; VAR - Алексей Матюнин.
16 июля (четверг)
«Рубин» (Казань) - «Ростов» (Ростов-на-Дону): судья - Василий Казарцев; VAR - Сергей Карасев.
«Уфа» (Уфа) - «Динамо» (Москва): судья - Павел Кукуян; VAR - Михаил Вилков.
«Тамбов» (Тамбов) - «Сочи» (Сочи): судья - Станислав Васильев; VAR - Сергей Лапочкин.
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА (Москва): судья - Евгений Турбин; VAR - Сергей Иванов.