Евгений Бушманов: Поражение от ЦСКА отбросило «Спартак» назад в плане психологии

- Поражение в дерби сильно повлияло на команду в психологическом смысле. Перед этой встречей отрыв от ЦСКА был пять очков. Если бы они выиграли его, то до пятого места оставалось бы всего два. Можно было бы включиться в борьбу за первую пятерку. Поражение отбросило «Спартак» назад в плане психологии. Понятно, что нужно доиграть чемпионат и выиграть оставшиеся матчи. Но главный шанс - это Кубок России, - рассказал Бушманов в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что «Спартак» не может выиграть в последних пяти турах чемпионата России: московская команда под руководством Доменико Тедеско потерпела три поражения и дважды сыграла вничью, опустившись на 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

В матче 29-го тура российской премьер-лиги красно-белые на своем поле сыграют против «Ахмата». Встреча пройдет 15 июля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.