Валерий Карпин: Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже чемпионата!

«Ух ты! Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской премьер-лиги!», – написал главный тренер «Ростова».

12 июля после матча 28-го тура «Ростов» – «Оренбург» (0:0) Карпин заявил следующее: «Процитирую Анатолия Федоровича Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл, а кто не скрыл больных. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. Во всем мире об этом говорят».

Прядкин считает, что слова Карпина нанесли вред деловой репутации РПЛ.

Высказывания главного тренера «Ростова» будут рассмотрены в ближайшую пятницу, 17 июля, на заседании комитета по этике РФС.