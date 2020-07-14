Валерий Карпин: Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже чемпионата!

Валерий Карпин на своей странице в инстаграме опубликовал заявление президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина председателю комитета по этике РФС Семену Андреву, сделав ироничную подпись.
«Ух ты! Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской премьер-лиги!», – написал главный тренер «Ростова».
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Ух ты😳😳😳 оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Тинькофф Российской Премьер-Лиги🔥🔥🔥 #карпин #karpin #futbol #football #футбол #фкростов #fcrostov #rostovondon #ростовнадону
Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)