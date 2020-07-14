ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 июля 13:48
автор: Виктор Шарафудинов

Валерий Карпин: Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже чемпионата!

Главного тренера «Ростова» могут наказать за то, что он назвал национальный турнир ненормальным.

Валерий Карпин на своей странице в инстаграме опубликовал заявление президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина председателю комитета по этике РФС Семену Андреву, сделав ироничную подпись.

«Ух ты! Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской премьер-лиги!», – написал главный тренер «Ростова».

12 июля после матча 28-го тура «Ростов» – «Оренбург» (0:0) Карпин заявил следующее: «Процитирую Анатолия Федоровича Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл, а кто не скрыл больных. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. Во всем мире об этом говорят».

Прядкин считает, что слова Карпина нанесли вред деловой репутации РПЛ.

Высказывания главного тренера «Ростова» будут рассмотрены в ближайшую пятницу, 17 июля, на заседании комитета по этике РФС.

источник: Instagram
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Фарфан вернулся и сразу забил гол. Но «Локомотив» не выиграл«Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью в ГрозномВ работе приложений на iOS произошел масштабный сбойВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурорМодель надела крошечный купальник вверх ногамиЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Смолов может пропустить оставшиеся матчи «Сельты» из-за отека мышцы
В субботу российский нападающий не смог сыграть против «Осасуны».
14.07.2020 14:02
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Валерий Карпин: Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже чемпионата!
Главного тренера «Ростова» могут наказать за то, что он назвал национальный турнир ненормальным.
14.07.2020 13:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Во время матча двух российских клубов судья ударил футболиста (видео)
Инцидент произошел во время спарринга «Сахалинец» – «Легион Динамо».
14.07.2020 13:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Фарфану и Геркусу понравилась публикация Семина с призывом к Кикнадзе уйти из футбола
Бывший главный тренер «Локомотива» считает, что руководитель клуба не имеет права показывать неприличные жесты болельщиками.
14.07.2020 13:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Черчесов рассказал, когда сборная России проведет следующие контрольные матчи
Из-за пандемии коронавируса национальная сборная пока еще не сыграла ни одной встречи в нынешнем году.
14.07.2020 12:53
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Семин обратился к Кикнадзе: Вы должны уйти с поста генерального директора и вообще из футбола
Бывшего тренера «Локомотива» возмутил оскорбительный жест руководителя клуба в адрес болельщика железнодорожников.
14.07.2020 12:29
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Гризманн в «Барселоне» впервые за свою карьеру получил мышечную травму
Француз, скорее всего, пропустит следующий матч сине-гранатовых против «Осасуны».
14.07.2020 11:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Начало матча «Крылья Советов» – «Краснодар» перенесли из-за жары
Игра состоится в Самаре завтра 15 июля.
14.07.2020 11:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Станислав Черчесов: Если футболист конкурентоспособен, то будет играть при любом лимите
В следующем сезоне в матчах чемпионата России одновременно смогут находиться на поле восемь иностранцев.
14.07.2020 11:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Станислав Черчесов: Капитаном сборной был и остается Артем Дзюба
Главный тренер национальной команды выделил лучших игроков нынешнего сезона.
14.07.2020 11:06
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика