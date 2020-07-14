Форвард «Аталанты» Муриэль разбил голову, споткнувшись возле бассейна

Sky Sport Italia сообщает, что нападающий «Аталанты» Луис Муриэль получил серьезное рассечение, споткнувшись и ударившись головой возле бассейна.

29-летний колумбиец был доставлен в больницу. Обследование не выявило сотрясения мозга, однако врачам пришлось наложить на рану несколько швов, и Муриэль не сможет принять участие в сегодняшнем матче 33-го тура «Аталанта» – «Брешиа».

В нынешнем сезоне Луис забил 17 мячей и сделал одну результативную передачу в 29 матчах серии А.

Матч «Аталанта» – «Брешиа» состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.

Клуб из Бергамо занимает четвертое место в серии А, набрав 67 очков.