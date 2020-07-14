Председатель совета директоров «Зенита»: Нам предстоит стать сильнейшими в Европе

- Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться. Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности. У профессионала должна быть внутренняя мобилизация, - цитирует Илюхину «Собака.ru».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2019/20. Команда из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака оказалась недосягаемой для соперников за четыре тура до конца чемпионата РПЛ.