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16 июля 09:39
автор: Юрий Нечаев

Агент Смольникова: Сейчас нет и речи о переезде Игоря в Турцию

31 июля истекает контракт защитника с «Зенитом».

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его клиент продолжит карьеру в чемпионате Турции.

«Смольников в Турцию не едет. У нас было общение с турецкими коллегами еще до пандемии. Один клуб, борющийся за чемпионство, а другой из середины таблицы. Но сейчас нет и речи о переезде в Турцию. И то, что выдают СМИ, чистая неправда», — написал Маньяков в своем телеграм-канале.

31-летний Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года. За это время он провел за клуб 198 матчей, забил 10 голов и сделал 21 результативную передачу.

В составе сине-бело-голубых футболист трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны (дважды).

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