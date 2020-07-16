Валерий Кечинов: В «Спартак» правильно хотят, чтобы на судейство обратили внимание

- Если посмотреть каждую игру «Спартака» после возобновления чемпионата, то можно заметить постоянные ошибки не в их пользу. Не засчитываются чистые голы, не назначаются пенальти. Поэтому правильно они хотят, чтобы на судейство обратили внимание. Ни о каком давлении на РФС речи не идет, - цитирует Кечинова RT.

Напомним, что ближайшую встречу «Спартак» проведет в воскресенье. 19 июля, красно-белые в гостях сыграют против «Зенита» в полуфинальном матче Кубка России.

Отметим, что сразу после окончания встречи «Спартак» - «Ахмат» владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что красно-белым можно не выходить на поле в кубковом полуфинале против «Зенита», если встречу будет судить нижегородский арбитр Михаил Вилков.