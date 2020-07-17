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17 июля 10:41
автор: Юрий Нечаев

Игбун - после матча с «Уфой»: Было приятно вновь сыграть на стадионе, где я начинал карьеру в России

Бело-голубые поднялись на шестое место в турнирной таблице.

Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун поделился эмоциями после матча против «Уфы», за которую он провел 119 игр.

«Мне было приятно вновь сыграть на стадионе, где я начал карьеру в России. Увидел бывших одноклубников, фанатов. Но главное – это три очка для «Динамо». Теперь надо хорошо завершить сезон матчами в Краснодаре и Москве», - цитирует форварда пресс-служба бело-голубых.

Напомним, вчера в 29-м туре чемпионата России «Динамо» в гостях обыграло «Уфу» со счетом 1:0.

«Динамо» набрало 38 очков и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице. В заключительном туре московская команда 22 июля на своем встретится с «Оренбургом», а 19 числа бело-голубые на выезде сыграют перенесенный матч 23-го тура с «Краснодаром».

Игбун выступал за «Уфу» с 2015 по 2019 год. В активе нигерийца 27 голов и 19 результативных передач в 119 играх.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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