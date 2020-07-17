Комитет по этике РФС вынес наказания Карпину и Кикнадзе

Комитет по этике РФС вынес наказания главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе.

Как сообщает телеграм-канал «Футбольные Биги», Карпин оштрафован на 100 тысяч рублей, а Кикнадзе на 300 тысяч. Им обоим вынесено замечание.

Напомним, во время одного из домашних матчей чемпионата России Кикнадзе показал средний палец болельщикам «Локомотива», а Карпин наказан за то, что, будучи недовольным действиями руководства РПЛ, назвал чемпионат России «Роспотребнадзор - чемпионат России».