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17 июля 14:19
автор: Юрий Нечаев

Комитет по этике РФС вынес наказания Карпину и Кикнадзе

На обоих наложены денежные штрафы.

Комитет по этике РФС вынес наказания главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе.

Как сообщает телеграм-канал «Футбольные Биги», Карпин оштрафован на 100 тысяч рублей, а Кикнадзе на 300 тысяч. Им обоим вынесено замечание.

Напомним, во время одного из домашних матчей чемпионата России Кикнадзе показал средний палец болельщикам «Локомотива», а Карпин наказан за то, что, будучи недовольным действиями руководства РПЛ, назвал чемпионат России «Роспотребнадзор - чемпионат России».

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