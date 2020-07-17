Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин попал в заявку «Монако» на спарринг против «Серкль Брюгге»

Официальный сайт «Монако» опубликовал заявку монегасков на сегодняшний товарищеский матч против бельгийского клуба «Серкль Брюгге».

Среди 24 футболистов оказались полузащитник сборной России Александр Головин и бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин, который находится в команде Роберта Морено на просмотре.

1 июля Мютрюшкин стал свободным агентом после того, как закончился его контракт с клубом «Сьон».

В швейцарскую команду Антон перешел из «Спартака» в феврале 2016-го за 380 тысяч евро. Всего за «Сьон» победитель юношеского чемпионата Европы 2013 года сыграл 76 матчей, пропустив 127 мячей и 13 раз сохранив ворота «сухими».