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17 июля 16:35
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин попал в заявку «Монако» на спарринг против «Серкль Брюгге»

Ранее 24-летний голкипер выступал в Швейцарии за «Сьон».

Официальный сайт «Монако» опубликовал заявку монегасков на сегодняшний товарищеский матч против бельгийского клуба «Серкль Брюгге».

Среди 24 футболистов оказались полузащитник сборной России Александр Головин и бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин, который находится в команде Роберта Морено на просмотре.

1 июля Мютрюшкин стал свободным агентом после того, как закончился его контракт с клубом «Сьон».

В швейцарскую команду Антон перешел из «Спартака» в феврале 2016-го за 380 тысяч евро. Всего за «Сьон» победитель юношеского чемпионата Европы 2013 года сыграл 76 матчей, пропустив 127 мячей и 13 раз сохранив ворота «сухими».

источник: ФК «Монако»
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