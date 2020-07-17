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17 июля 17:13
автор: Виктор Шарафудинов

Финал Кубка Испании «Реал Сосьедад» – «Атлетик» могут провести в декабре

Дополнительная путевка в Лигу Европы будет распределена по итогам чемпионата.

Мадридская газета Marca сообщает, что Королевская испанская федерация футбола рассматривает вариант проведения финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» – «Атлетик» на католическое Рождество – 25 декабря.

В планах провести эту встречу со зрителями на трибунах. В этом случае финал Кубка Короля станет первой игрой с болельщиками с момента начала пандемии коронавируса.

Федерация в данный момент обсуждает эту возможность с Национальным спортивным советом Испании.

Ранее УЕФА позволил перенести финал Кубка Испании на неопределенный срок. Места в Лиге Европы будут распределены по итогам чемпионата, который завершится в воскресенье 19 июля.

источник: Marca
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