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17 июля 21:51
автор: Виктор Шарафудинов

«Лидс» под руководством Бьелсы завоевал право вернуться в АПЛ спустя 16 лет

В прошлом клуб из Йоркшира трижды выигрывал чемпионат Англии.

Лидер английского чемпионшипа «Лидс Юнайтед» досрочно завоевал право выступить в АПЛ в следующем сезоне.

В предпоследнем 45-м туре занимающий вторую строчку «Вест Бромвич» уступил в гостях «Хаддерсфилду» со счетом 1:2. Это значит, что даже если «Лидс» на финише турнира проиграет оба оставшихся матча, то все равно займет как минимум второе место, дающее право подняться в элитный дивизион.

В данный момент «Лидс», который тренирует аргентинец Марсело Бьелса, занимает в чемпионшипе первое место, набрав 47 очков и сыграв 44 встречи. У «Вест Бромвича», с которым работает экс-тренер московского «Локомотива» Славен Билич – 82 очка после 45 игр. Третье место занимает «Брентфорд», имея 81 очко, а «Фулхэм» – четвертое (77).

«Вест Бромвич», «Брентфорд» и «Фулхэм» гарантировали себе право сыграть как минимум в плей-офф за право выхода в АПЛ.

«Лидс» в 2001 году добрался по полуфинала Лиги чемпионов, но уже в 2004-м вылетел из английской премьер-лиги, а затем из-за финансовых проблем опустился в третий дивизион (лигу 1).

С 2018 года с командой работает бывший главный тренер сборной Аргентины и испанского «Атлетика» Бьелса. В прошлом сезоне «Лидс» занял третье место в чемпионшипе, но не попал в АПЛ, поскольку в первом раунде плей-офф уступил «Дерби Каунти» по сумме двух матчей (1:0 в гостях и 2:4 дома).

источник: «Советский спорт»
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