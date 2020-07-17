Гол Головина помог «Монако» выиграть спарринг против «Серкля Брюгге»

Клуб французской лиги 1 «Монако» сегодня в рамках подготовки к следующему чемпионату провел товарищеский матч против бельгийской команды «Серкль Брюгге».

Монегаски одержали победу с результатом 2:0, забив два мяча в начале встречи. Как сообщает официальный сайт «Монако», на пятой минуте счет открыл Виссам Бен Йеддер, а на восьмой отличился полузащитник сборной России Александр Головин.

Российский вратарь Антон Митрюшкин, которого пригласили на просмотр, на 34-й минуте заменил Бенжамена Леконта, а на 61-й уступил место поляку Радославу Маецки.

Чемпионат Франции начнется 22 августа.