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17 июля 23:59
автор: Виктор Шарафудинов

«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» и почти обеспечил себе спасение от вылета

Команда Дэвида Мойеса за два тура до конца чемпионата АПЛ опережает на шесть очков «Борнмут» и «Астон Виллу».

Заключительный матч 36-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Уотфорд» завершился со счетом 3:1.

Хозяева поля все три свои мяча забили в первом тайме. На шестой минуте отличился Майкл Антонио, на 10-й – Томаш Соучек, а на 36-й – Деклан Райс.

Гости отквитали один мяч в начале второй половины встречи (на 49-й минуте ворота «молотобойцев» поразил Трой Дони), однако реально побороться за спасение от поражения «Уотфорду» не удалось.

За два тура до конца чемпионата «Вест Хэм» занимает 15-е место, набрав 37 очков, и практически гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.

У находящихся в зоне вылета «Борнмута» и «Астон Вилла» по 31 очку, и в теории они могут догнать лондонский клуб, однако у команды Мойеса есть существенное преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей. Этот показатель у «Вест Хэма» составляет -13, в то время как у «Борнмута» – -25, а у «Астон Виллы» – -27.

«Уотфорд» находится на 17-м месте, набрав 34 очка при разнице забитых и пропущенных мячей -23.

21 июля «Уотфорд» примет «Манчестер Сити». 22 июля «Вест Хэм» сыграет на выезде с бывшей командой своего главного тренера «Манчестер Юнайтед».

источник: «Советский спорт»
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