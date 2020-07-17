«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» и почти обеспечил себе спасение от вылета

Заключительный матч 36-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Уотфорд» завершился со счетом 3:1.

Хозяева поля все три свои мяча забили в первом тайме. На шестой минуте отличился Майкл Антонио, на 10-й – Томаш Соучек, а на 36-й – Деклан Райс.

Гости отквитали один мяч в начале второй половины встречи (на 49-й минуте ворота «молотобойцев» поразил Трой Дони), однако реально побороться за спасение от поражения «Уотфорду» не удалось.

За два тура до конца чемпионата «Вест Хэм» занимает 15-е место, набрав 37 очков, и практически гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.

У находящихся в зоне вылета «Борнмута» и «Астон Вилла» по 31 очку, и в теории они могут догнать лондонский клуб, однако у команды Мойеса есть существенное преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей. Этот показатель у «Вест Хэма» составляет -13, в то время как у «Борнмута» – -25, а у «Астон Виллы» – -27.