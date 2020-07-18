Василий Иванов: Есть большая вероятность, что «Химки» выступят в РПЛ

- В понедельник все будет понятно. Есть большая вероятность, что «Химки» выступят в РПЛ, - приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, что по итогам незавершенного сезона-2019/20 в ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право выступить в РПЛ-2020/21. В июне РФС выдал клубу лицензию для участия в элитном дивизионе. Однако химчане до сих пор не подтвердили свою заявку на премьер-лигу.

Добавим, что в 29-м туре определились две худшие команды РПЛ-2019/20. К «Оренбургу» присоединились «Крылья Советов», которые из-за отмены матча «Тамбов» – «Сочи» (по причине массового заражения коронавирусом у южан) уже не могут подняться в таблице выше 15-го места. Таким образом, самарцы сохранят прописку в элите только в случае отказа «Химок» от повышения в классе.