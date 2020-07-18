Российский защитник Тугаринов попал в заявку «Эспаньола» на матч против «Сельты»

Официальный твиттер «Эспаньола» опубликовал заявку команды на домашний матч 38-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

Среди 23 футболистов, которые готовятся к заключительной встречи сезона оказался 20-летний российский защитник Роман Тугаринов.

Уроженец Улан-Уде никогда прежде не играл в примере, хотя по ходу нынешнего сезона уже один раз попадал в запас первой команды «Эспаньола» – на выездную игру 31-го тура против «Бетиса» (0:1, 25 июня).

Тугаринов – воспитанник академии «Барселоны». В «Эспаньол» он перешел в июле прошлого года и в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей в первенстве сегугды B за вторую команду клуба.

Матч «Эспаньол» – «Сельта» состоится в Барселоне завтра 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.