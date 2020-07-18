Кике Сетьен: В словах Месси не было неуважения. Если мы будем играть слабо, то не пройдем «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал высказывание капитана команды о том, что каталонцы не смогут пройти «Наполи» в Лиге чемпионов, если покажут такое же низкое качество игры, как в последних матчах чемпионата.

«Были ли слова Месси неуважением? Конечно же, нет, – цитирует слова Сетьена AS. – Мы все говорим вещи, которые потом неверно истолковывают. Это продолжается постоянно. Я не придаю таким ситуация большого значения. Нам всем нужен перерыв, чтобы очистить свой разум.

Если мы будем показывать такую же слабую игру, как в последних матчах, то мы действительно не сможем обыграть «Наполи».

25 февраля «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью 1:1 в Неаполе, а в начале марта сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

16 июля «Барселона» на своем поле проиграла 1:2 «Осасуне», и потеряла шансы догнать «Реал» в чемпионской гонке. Мадридский клуб завоевал титул за один тур до финиша чемпионата.