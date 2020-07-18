Бывший тренер «Рубина» Грасия готов возглавить «Валенсию»

El Mundo Deportivo сообщает, что «Валенсия» и бывший главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия согласовали условия будущего сотрудничества.

Теперь кандидатуру 50-летнего тренера должен одобрить сингапурский владелец «Валенсии» Питер Лим.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона клуб, за который выступает российский полузащитник Денис Черышев, сменил двух главных тренеров. 11 сентября прошлого года команду покинул Марселино Гарсия Тораль, под руководством которого «Валенсия» в прошлом сезоне выиграла Кубок Испании и финишировала четвертой, а 29 июня за шесть туров до финиша чемпионата был уволен Альберт Селадес. С тех пор обязанности левантийцами временно руководит Воро.

Грасия работал в «Рубине» в сезоне-2016/17, и под его руководством казанская команда заняла девятое место в чемпионате России. С 21 января 2018-го по 7 сентября прошлого года он тренировал английский «Уотфорд», а примере ранее возглавлял «Альмерию», «Осасуну» и «Малагу».