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18 июля 22:21
автор: Виктор Шарафудинов

БАТЭ разгромил «Рух» и вышел в лидеры чемпионата Белоруссии

Ранее команда из Борисова не могла выиграть три тура кряду.

Матч 18-го тура чемпионата Белоруссии «Рух» – БАТЭ завершился со счетом 0:3.

Все свои голы борисовская команда забила еще в первом тайме. На шестой минуте отличился босниец Боян Настич, на 20-й – Павел Нехайчик, а на 44-й – Максим Скавыш.

Ранее команда Кирилла Альшевского не могла выиграть три тура кряду, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью.

БАТЭ набрал 34 очка и вышел на первое место, обогнав «Шахтер». Солигорский клуб, у которого 33 очка, свою встречу 18-го тура проведет завтра 19 июля в гостях у «Немана».

Брестский «Рух» занимает девятое место, имея 25 очков.

24 июля «Рух» примет «Славию» из Мозыря. 26 июля состоится матч БАТЭ – «Минск».

источник: «Советский спорт»
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