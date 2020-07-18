ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 июля 23:58
автор: Виктор Шарафудинов

Черышев не сыграет за «Валенсию» против «Севильи» из-за повреждения бедра

С учетом всех турниров полузащитник сборной России уже пропустил в нынешнем сезоне 13 матчей своего клуба по состоянию здоровья.

Официальный сайт «Валенсии» сообщил, что российский полузащитник Денис Черышев не сможет помочь команде в заключительном матче чемпионата Испании против «Севильи».

У Черышева диагностировали повреждение приводящей мышцы бедра. Сроки восстановления 29-летнего российского футболиста пока не известны.

Матч 38-го тура испанской примеры «Севилья» – «Валенсия» состоится 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Черышев в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб 31 матч с учетом всех турниров, забив три мяча и сделав две результативные передачи.

«Валенсия» занимает восьмое место, имея 53 очка, и еще сохраняет шансы попасть в Лигу Европы. Для этого нужно побеждать «Севилью», надеясь, что «Реал Сосьедад» или «Хетафе» потеряют очки в своих матчах.

«Реал Сосьедад» завершит чемпионат выездным матче против мадридского «Атлетико», а «Хетафе» встретится в гостях с «Леванте».

источник: ФК «Валенсия»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Секач перешёл из ЦСКА в омский «Авангард»В Ставрополе открыт дилерский центр Jaguar Land Rover ГЕРМЕСПрезидент ФИФА: чемпионат мира-2018 изменил российский футболПогибшая в Москве фигуристка оставила предсмертную записку«Пошла в стриптиз»: Тарасова — о погибшей фигуристкеСМИ: Мать погибшей фигуристки увезли в психиатрическую больницу
Черышев не сыграет за «Валенсию» против «Севильи» из-за повреждения бедра
С учетом всех турниров полузащитник сборной России уже пропустил в нынешнем сезоне 13 матчей своего клуба по состоянию здоровья.
18.07.2020 23:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Благодаря дублю Обамеянга «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и в 21-й раз вышел в финал Кубка Англии
Во втором полуфинале завтра 19 июля встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
18.07.2020 23:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ашот Хачатурянц: VAR как маленький ребенок, которого пытаются научить ходить
Глава судейского комитета РФС считает, что в футболе уже нельзя будет обходиться без системы видеопомощи арбитрам.
18.07.2020 23:02
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ашот Хачатурянц: С Гинером мы вообще часто смотрим футбол. Он любит сигары, я люблю сигары
Глава судейского комитета РФС дал интервью для программы телеканала «Матч Премьер».
18.07.2020 22:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Кальяри» и «Сассуоло» сыграли вничью
Завершился матч 34-го тура чемпионата Италии.
18.07.2020 22:25
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
БАТЭ разгромил «Рух» и вышел в лидеры чемпионата Белоруссии
Ранее команда из Борисова не могла выиграть три тура кряду.
18.07.2020 22:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Зенит» может приобрести Виллиана у португальского «Портимоненсе»
В нынешнем сезоне защитник забил два мяча в 14 матчах.
18.07.2020 22:04
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Роман Зобнин: Врачи ФМБА помогли игрокам сборной России избежать спада формы во время паузы
Из-за пандемии коронавируса чемпионат РПЛ был приостановлен на три месяца.
18.07.2020 21:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Бернли» обыграл «Норвич», игравший вдевятером с конца первого тайма
В чемпионате Англии стартовал предпоследний 37-й тур.
18.07.2020 21:26
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Сочи» может сыграть против «Крыльев Советов» смешанным составом
Игра заключительного тура чемпионата России запланирована на 22 июля.
18.07.2020 21:00
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика