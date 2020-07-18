Черышев не сыграет за «Валенсию» против «Севильи» из-за повреждения бедра

Официальный сайт «Валенсии» сообщил, что российский полузащитник Денис Черышев не сможет помочь команде в заключительном матче чемпионата Испании против «Севильи».

У Черышева диагностировали повреждение приводящей мышцы бедра. Сроки восстановления 29-летнего российского футболиста пока не известны.

Матч 38-го тура испанской примеры «Севилья» – «Валенсия» состоится 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Черышев в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб 31 матч с учетом всех турниров, забив три мяча и сделав две результативные передачи.

«Валенсия» занимает восьмое место, имея 53 очка, и еще сохраняет шансы попасть в Лигу Европы. Для этого нужно побеждать «Севилью», надеясь, что «Реал Сосьедад» или «Хетафе» потеряют очки в своих матчах.