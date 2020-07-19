Гвардиола - о поражении от «Арсенала»: «Манчестер Сити» был хуже во всем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Арсенала» в полуфинале Кубка Англии.

«Мы играли плохо. Футболисты «Арсенала» здорово сыграли в первом тайме, мы же оказались к этому не готовы. Мы были хуже во всем. Если бы мы сыграли в первом тайме так, как планировали, и действовали с большей страстью, как это было во втором тайме, возможно, результат был бы другим», - цитирует испанца BBC.

Напомним, в матче 1/2 финала Кубка Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Оба мяча «канониров» забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Арсенал» в рекордный, 21-й раз вышел в финал Кубка Англии.

Сегодня, 19 июля, во втором полуфинале сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».