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19 июля 08:50
автор: Юрий Нечаев

Гвардиола - о поражении от «Арсенала»: «Манчестер Сити» был хуже во всем

Лондонский клуб вышел в финал Кубка Англии.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Арсенала» в полуфинале Кубка Англии.

«Мы играли плохо. Футболисты «Арсенала» здорово сыграли в первом тайме, мы же оказались к этому не готовы. Мы были хуже во всем. Если бы мы сыграли в первом тайме так, как планировали, и действовали с большей страстью, как это было во втором тайме, возможно, результат был бы другим», - цитирует испанца BBC.

Напомним, в матче 1/2 финала Кубка Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Оба мяча «канониров» забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Арсенал» в рекордный, 21-й раз вышел в финал Кубка Англии.

Сегодня, 19 июля, во втором полуфинале сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

источник: BBC
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