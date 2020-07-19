Артета - после победы над «Манчестер Сити»: «Арсеналу» пришлось проявить терпение

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после победы над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.

«У нас получилась невероятная неделя – мы обыграли две лучшие команды Европы.

Мне все равно, кто выходит на поле. Я доверяю всем игрокам. Сегодня мы внесли изменения, и все были готовы. Нам пришлось терпеть. Мы должны были быть очень хорошо организованными и минимизировать свободное пространство», - цитирует Артету BBC.

Напомним, в матче 1/2 финала Кубка Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Оба мяча «канониров» забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Арсенал» в рекордный, 21-й раз вышел в финал Кубка Англии.