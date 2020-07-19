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19 июля 11:21
автор: Юрий Нечаев

Стефано Пиоли: Теперь «Милан» - команда. Но мы еще не достигли нашей цели

Беспроигрышная серия команды составляет восемь матчей.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился эмоциями после крупной победы над «Болоньей» в чемпионате Италии.

«Команда наслаждается тем, как играет. Это видно по тому, как парни работают на тренировках, во время матча. Но мы еще не достигли нашей цели, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными и продолжать идти вперед.

Теперь мы — команда. У нас есть вера в то, что мы делаем и это заставляет работать нас только лучше», — сказал Пиоли в интервью DAZN.

Напомним, в 34-м туре чемпионата Италии «Милан» на своем поле разгромил «Болонью» со счетом 5:1.

Красно-черные занимают шестое место в турнирной таблице, имя в своем активе 56 очков. Миланцы на одно очко отстают от «Ромы» и на три очка опережают «Наполи», при этом и римский и неаполитанский клуб провели на один матч меньше.

21 июля, в 35-м туре Серии А, «Милан» сыграет в гостях против «Сассуоло».

Добавим, что в последних восьми матчах миланцы одержали шесть побед и дважды сыграли вничью.

источник: DAZN
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