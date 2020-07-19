Андрей Червиченко: Объективно шансов у «Спартака» нет, но истерия вокруг судейства поможет команде

- Объективно шансов у «Спартака» нет, но, мне кажется, истерия вокруг судейства поможет команде... Думаю, в Питере их будут судить максимально комфортно. Спорные эпизоды будут трактоваться в пользу «Спартака»,- передает слова Червиченко RT.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков заявил, что считает клуб из Санкт-Петербурга явным фаворитом полуфинального матча Кубка России, а бывший хавбек красно-белых Александр Самедов надеется, что его бывшей команде удастся показать хорошую игру в полуфинальной встрече.

Напомним, что в воскресенье, 19 июля, в полуфинале Кубка России «Зенит» на своем поле сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30 по московскому времени.

Добавим, что в первом полуфинальном матче подмосковные «Химки» оказались сильнее «Урала». Игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:1.