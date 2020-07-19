«Монако» официально объявил о назначении Ковача на пост главного тренера

Как сообщает пресс-служба команды, Ковач проведет свою первую тренировку с командой в этот понедельник.

- Ковач продемонстрировал свою способность побеждать в мюнхенской «Баварии», одном из крупнейших клубов мира, а также в «Айнтрахте», который в то время находился в процессе восстановления. Нико сыграл важную роль в том, чтобы сделать клуб из Франкфурта одной из самых успешных команд в Германии, - прокомментировал это назначение вице-президента «Монако» Олег Петров.

Ранее в воскресенье «Монако» сообщил об увольнении с поста главного тренера испанского специалиста Роберта Морено.