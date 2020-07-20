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20 июля 15:29
автор: Кирилл Трофименко

France Football отменил вручение «Золотого мяча» в 2020 году

Традиционная награда не будет вручена впервые за 65 лет. Причина все та же — пандемия коронавируса.

Журнал France Football заявил, что легендарная награда «Золотой мяч» по итогам 2020-го года вручаться не будет.

Эксперты издания сообщили, что из-за приостановки соревнований по всему миру не будет нужной компетенции для принятия решения. Этот шаг стал прецедентом.

Ведь «Золотой мяч» не будет вручен впервые за 65 лет. Вручение приза лучшему футболисту мира началось еще в 1956 году, тогда статуэтку получил знаменитый англичанин Стэнли Мэтьюз из английского «Блэкпула». А единственным вратарем, владевшим этим трофеем, был наш легендарный Лев Яшин.

источник: France Football
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