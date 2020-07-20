Сергей Юран: «Химки» будут играть в РПЛ, устал от всех вбросов

- Мы будем играть в РПЛ. Я уже устал. Три месяца идет долбежка. Нервы не выдерживают. Заявление про то, что наше место продано? Да, я его сделал. На протяжении двух недель звонят. У меня есть некоторые моменты, поэтому заявление небеспочвенное. Устал от всех вбросов, - рассказал Юран в эфире «Матч Премьер».

Напомним, по итогам первенства ФНЛ, которое было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса, подмосковный клуб занял второе место в турнирной таблице и завоевал право участвовать в РПЛ в следующем сезоне.

Добавим, что в минувшее воскресенье «Химки» в полуфинальном матче Кубка России на выезде обыграли «Урал» (3:1) и вышли в финал турнира, где 25 июля сыграют против «Зенита».