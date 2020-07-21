Нико Ковач: «Монако» - это серьезный вызов для меня

Новый главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился эмоциями после назначения на должность.

«Это масштабный проект и серьезный вызов для меня. Мы выложимся на все 100 процентов. Думаю, у нас будет светлое будущее. Рад приступить к новому этапу своей карьеры. Мне нравится Монако. Я считаю, что это подходящее место для меня», - цитирует хорвата пресс-служба клуба.

Напомним, ранее Ковач возглавлял сборную Хорватии, «Айнтрахт» и «Баварию», из которой он был уволен в ноябре 2019 года.

В качестве тренера немецкий специалист выигрывал чемпионат, Кубок (дважды) и Суперкубок Германии.

Чемпионат Франции сезона 2019/20 завершился досрочно из-за коронавируса. «Монако» набрал 40 очков и занял девятое место в турнирной таблице.