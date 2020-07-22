«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и выбралась из зоны вылета, оттеснив на 18-е место «Уотфорд»

Матч 37-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Арсенал» завершился со счетом 1:0.

На 27-й минуте мяч в ворота «канониров» после углового и скидки Тайрона Мингса направил египтянин Трезеге.

«Астон Вилла» поднялась на 17-е место, выбравшись из зоны вылета, куда опустился «Уотфорд». У обоих клубов по 34 очка, но бирмингемцы находятся выше по разнице забитых и пропущенных мячей. У «Астон Виллы» – -26, а у «Уотфорда» – -27.

«Арсенал» с 53 очками занимает 10-е место и не может подняться выше восьмой строчки по итогам чемпионата. Тем не менее, у «канониров» еще есть шанс получить место в Лиге Европы. Для этого нужно обыграть «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа.

26 июля в рамках заключительного 38-го тура состоятся матчи «Арсенал» – «Уотфорд» и «Вест Хэм» – «Астон Вилла».