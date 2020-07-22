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22 июля 06:59
автор: Кирилл Трофименко

Роналду — второй по забитым голам в официальных матчах. Впереди только Пеле

Португальский нападающий Криштиану Роналду вышел на второе место по забитым голам в официальных матчах. Лионель Мессии пока пятый.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занимает уже второе место по голам в официальных матчах. Он уступает только легендарному бразильцу Пеле.

Голы в ворота «Лацио» матча чемпионата Италии стали для португальца 733-м и 734-м в карьере, сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter. Он отмечает, что на счету форварда «Барселоны» Лионеля Месси на данный момент 716 голов, и он располагается на пятой строчке.

Как и у португальца столько же голов у бразильца Ромарио. Ну а впереди остается только легендарный Пеле - 767 голов.

В этом сезоне Криштиану Роналду принял участие в 30 матчах Серии А, он забил 30 голов (12 из которых с пенальти) и отдал шесть результативных передач.

источник: Twitter.com
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