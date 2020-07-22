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22 июля 16:54
автор: Виктор Шарафудинов

«Химки» рассмотрят варианты усиления состава после финала Кубка России

25 июля подмосковная команда сыграет с «Зенитом» в Екатеринбурге.

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сообщил, что клуб рассмотрит варианты усиления состава после финала Кубка России против «Зенита».

«У нас есть селекционный отдел и база игроков, которые могут усилить команду, – рассказал Иванов в интервью «РИА Новости». – Мы еще не вели разговоров по этой базе, так как готовимся к финалу Кубка. После него уже сядем с тренерским штабом и обсудим по позициям, кто нам нужен».

В следующем сезоне «Химки» будут выступать в РПЛ. Финал Кубка России состоится в Екатеринбурге 25 июля.

источник: «РИА Новости»
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