«Химки» рассмотрят варианты усиления состава после финала Кубка России

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сообщил, что клуб рассмотрит варианты усиления состава после финала Кубка России против «Зенита».

«У нас есть селекционный отдел и база игроков, которые могут усилить команду, – рассказал Иванов в интервью «РИА Новости». – Мы еще не вели разговоров по этой базе, так как готовимся к финалу Кубка. После него уже сядем с тренерским штабом и обсудим по позициям, кто нам нужен».

В следующем сезоне «Химки» будут выступать в РПЛ. Финал Кубка России состоится в Екатеринбурге 25 июля.